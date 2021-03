2411 Neuinfektionen und 25 weitere Todesfälle

Weiterhin steigend ist auch die Auslastung der Corona-Stationen in den Spitälern: Auf den Normalstationen sind es 82 Patienten mehr, sieben Erkrankte mehr als am Vortag müssen intensivmedizinisch betreut werden. Derzeit befinden sich 1611 Personen in Spitalsbehandlung, 338 von ihnen auf Intensivstationen. Im Burgenland etwa ist der Anstieg an Corona-Patienten in den Spitälern mit einer Auslastung von 54,2 Prozent recht besorgniserregend - es handelt sich um die derzeit höchste Auslastung im Bundesländervergleich.