„Einen vierten Lockdown kann niemand ausschließen“

Die Zahlen sind also so schlecht, dass wir nicht ganz öffnen können, aber wir öffnen ein bisschen, was zur Folge hat, dass die Zahlen noch schlechter werden. Ich stehe vor einem Rätsel.

Schauen Sie, wenn wir erreichen, dass wir Hunderttausende zusätzlich testen, ist es ein Schritt in Richtung Verbesserung der Situation. Durch die Zutrittstests kommen wir auch in die Breite.