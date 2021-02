Auch Experte Weiss klar gegen Isolation Tirols

Mit dem Innsbrucker Infektiologen Günter Weiss hat sich der nächste Experte klar gegen eine Isolation Tirols ausgesprochen. Der Direktor der Universitätsklinik Innsbruck für Innere Medizin glaubt nicht, dass man eine Ausbreitung der Mutation auch in andere Regionen verhindern könne: „Wir sind nicht auf einer Insel, wo wir über so etwas reden könnten“, sagte er. Zuvor hatte sich Ralf Herwig, Geschäftsführer der HG Pharma, ebenfalls gegen eine Abriegelung des Bundeslands ausgesprochen. Auch die Tiroler Wirtschaftskammer stärkte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag den Rücken.