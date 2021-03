Matthäus: „Ende einer Ehe ist eine Niederlage“

Matthäus (59) ist trotz vier gescheiterter Ehen mit seinem Leben sehr zufrieden. Das sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler dem Magazin „Fußball & Familien“ der rtv Media Group. Auf die Frage, ob er kurz vor seinem 60. Geburtstag am 21. März im Rückblick etwas bereue, antwortete der 150-fache Nationalspieler: „Das Ende einer Ehe ist eine Niederlage. Man geht hinein wie in ein Fußballspiel. Man will gewinnen. Man geht die Ehe ein, weil man dran glaubt.“