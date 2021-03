Lyrik-Schwestern: „Aus der Not das Beste gemacht“

„Mit Tränen dagesessen“

In der sommerlichen Kulturlockdown-Pause gab es die Lyrik-Lesebühne im August in Hall in Tirol außerdem live zu erleben. „Wir sind beide mit Tränen dagesessen“, betonen die Lyrikerinnen unisono. Ein Erlebnis, das sie bald wiederholen möchten: „Wir planen eine Real-Lesung“. Ob es möglich sein wird, wisse man allerdings noch nicht. Nur eines ist gewiss: Fad wird ihnen in nächster Zeit so oder so nicht werden. Schletterer stellt eine „Ausstellung“ in Innsbruck in Aussicht während Heinrich ihr andauerndes Engagement beim „Fem-Slam“ im Haller Stromboli ins Rennen schickt.