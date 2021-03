DTM-Wechsel: Lucas Auer kehrt zu Mercedes zurück!

Auers Onkel und DTM-Serienchef Gerhard Berger sieht einer Saison mit größerer Markenvielfalt entgegen. Neben Mercedes sind u.a. auch Audi, McLaren und Ferrari fix. Die DTM umfasst heuer insgesamt acht Wochenenden mit jeweils zwei Rennen. Der Saisonstart erfolgt in Monza (18. bis 20. Juni), am 3. bis 5. September folgt als Auers Höhepunkt das Heimrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg.