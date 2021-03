Federer vor Comeback: „Ich bin sehr aufgeregt“

Mit einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft wandte sich Federer am Freitag vor dem Abflug nach Doha an seine Fans. „Ich bin sehr aufgeregt“, sagte der 20-fache Major-Sieger. „Erstmals seit einem Jahr reise ich wieder zu einem Turnier.“ Ende Jänner 2020 bestritt Federer im Halbfinale der Australian Open in Melbourne, als er angeschlagen Novak Djokovic klar unterlag, seine bisher letzte offizielle Partie.