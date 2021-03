Ab 15.30 Uhr LIVE: Deutsche Bundesliga im Ticker

Leipzig fährt ebenfalls am Samstag zum Tabellenachten nach Freiburg. „Wir dürfen nicht an andere Themen wie die aktuelle Bundesliga-Tabelle oder das Champions-League-Duell am Mittwoch (gegen Liverpool, Anm.) denken. Wir müssen im Hier und Jetzt spielen, über die vollen 90 Minuten an unsere Grenzen gehen und den SCF über die gesamte Spielzeit bekämpfen“, gab Trainer Julian Nagelsmann die Marschrichtung vor. Kapitän und ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer fehlt dabei gesperrt.