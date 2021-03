Baumgartner: Traumtor nach Vertragsverlängerung

Es war in Minute 8: Baumgartner spielt einen perfekten Lupfer zum frei stehenden Bebou. Der passt auf Kaderabek und dieser flankt zur Mitte, wo sich der ÖFB-Star derweil im Rücken der Wolfsburger Abwehr davongestohlen hat. Baumgartner nimmt sich die Kugel mit der Brust an und knallt sie aus rund sechs Metern und eher spitzem Winkel mit einem Rechtsschuss unhaltbar unter die Latte. Was für ein Hammer, was für ein sehenswertes Tor.