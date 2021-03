Mädchen (8) am Nachhauseweg sexuell belästigt

Die Tat spielte sich nach Angaben der Polizei am 19. Februar ab. Wie die Mutter des Mädchens gegenüber der Polizei erklärte, sei ihre Tochter am 19. Februar gegen 14.30 Uhr auf dem Heimweg dem jungen Mann begegnet. Nach dem Vorfall sei die Achtjährige nach Hause gelaufen, der Täter in die entgegengesetzte Richtung geflohen. Die Mutter zeigte den Vorfall daraufhin bei der Polizei an. Eine örtliche Fahndung nach dem Täter sei ergebnislos verlaufen, teilte die Exekutive am Freitag mit.