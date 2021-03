Mofalenker (17) lieferte Polizei Verfolgungsjagd

Ein 17-Jähriger tschechischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 2. März 2021 um 15.30 Uhr mit seinem Mofa aus Richtung Pregarten kommend im Stadtgebiet von Freistadt. Dabei fiel er Polizisten auf, weil er das Abblendlicht seines Fahrzeuges nicht eingeschaltet hatte. Als ihn die Beamten anhalten wollten, bog der Bursch mit dem Mofa in eine Nebenstraße ein. Anschließend wollte er über mehrere Straßen flüchten. Bei der Nachfahrt stellten die Polizisten fest, dass am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war.