An glorreiche Zeiten anschließen

Gerne erinnert man sich beim SV Stockerau an die Saisonen 90/91 und 91/92 zurück. Zwar spielten die Niederösterreicher damals „nur“ in der 2. Division, allerdings konnte man im ÖFB-Cup-Finale 1991 mit einem sensationellen 2:1 im Praterstadion Rapid in die Knie zwingen, ehe die Truppe von Willy Kreuz im Cup der Cupsieger gegen Tottenham mit zwei denkbar knappen 0:1-Niederlagen ausschied. Sportlich will man bei den Stockerauern wieder in die 1. Landesliga zurückkehren. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums soll heuer im Sommer auch eine große Gala stattfinden. Im fan.at Fußballtalk hat Marco Cornelius Trainer Thomas Slawik zu Gast.