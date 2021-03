Frauen beklagen Belastung in der Corona-Krise

Auch wenn es zuletzt eine minimale Verbesserung beim Lohnunterschied der Geschlechter gab, sieht die wirtschaftliche Situation der Frauen in Österreich weiterhin nicht sonderlich rosig aus. Dies bestätigt eine aktuelle Studie von „Triple M Matzka“, die von der SPÖ am Donnerstag präsentiert wurde. Vor allem am Arbeitsplatz sieht man dringenden Handlungsbedarf.