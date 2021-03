Kurz in Israel: Corona-Reise zum Impf-Weltmeister

Es geht auch um den „Grünen Pass“

Der Bundeskanzler hatte vor seiner Israel-Reise eine Kursänderung in der Coronavirus-Strategie angekündigt. Österreich, Dänemark und weitere Staaten „werden sich in Zukunft nicht mehr auf die EU verlassen und gemeinsam mit Israel in den kommenden Jahren Impfdosen der zweiten Generation gegen weitere Mutationen des Coronavirus produzieren“. Ziel sei auch ein „Grüner Pass“ wie in Israel.