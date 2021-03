Regierung plant Taskforce zur Impfstoff-Produktion

SPÖ-Kritik an Kanzler Kurz

Kurz und Schramböck äußerten sich vor dem Round Table mit Vertretern der Pharmaindustrie (Pfizer, Novartis, Polymun, Böhringer Ingelheim, etc.) und Wissenschaftern im Bundeskanzleramt zur Impfstoff-Produktion und -Forschung. SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher übte im Vorfeld des Round Table Kritik am Bundeskanzler. „Kanzler Kurz hat weder dafür gesorgt, dass Österreich genug Impfstoff hat, noch, dass der vorhandene auch rasch verimpft wird. So gibt es in Österreich offenbar 170.000 Impfdosen, die herumliegen, anstatt verimpft zu werden“, so Kucher.