Grüne wollen mehr Bahn, Ministerium: „Kein Bedarf“

Der Anschluss der Franz-Josefs-Bahn an die Westbahn und die Anbindung von Horn sind, wie berichtet, die Eckpfeiler des Ausbauplans für das Waldviertel. Am Dienstag forderten die Grünen, auch die Schienen nach Zwettl und Waidhofen an der Thaya zu reaktivieren. Die Erfolgschancen dürften allerdings gering sein.