Ausreisetests regen auf: „Ein Kasperltheater“

Ab Freitag kontrollieren Polizei und Bundesheer an den Ortseinfahrten in Hofgastein. Wer ausreisen will, muss einen negativen Corona-Test vorlegen. Im Ort, der derzeit nahezu menschenleer ist, reagieren die Ortsbewohner auf die zukünftigen Regeln verärgert, wie ein Lokalaugenschein zeigt. „Dann fällt mir meine Laufkundschaft weg“, schildert eine Bäckerin der „Krone“. Auch das Wort „Kasperltheater“ fällt im Gespräch mit manchen Einheimischen über die Ausreistests. Vom Sinn der Kontrollen überzeugt gibt sich am Mittwochvormittag nahezu niemand der Befragten.