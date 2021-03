Ausreisekontrollen: Negativer Test trotz Impfung

Am Dienstag kündigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer verpflichtende Ausreisetests für die Einwohner der Salzburger Infektions-Hotspots Radstadt und Hofgastein an. Transit-Lenker müssen keinen negativen Corona-Tests vorweisen. Für geimpfte Personen gibt es jedoch keine Ausnahme. Das Land gab am Mittwoch weitere Details zu den verschärften Ausreiseregeln im Pongau bekannt.