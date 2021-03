Strenge Ausreisekontrollen in zwei Pongauer Orten

Wegen der hohen Inzidenzzahlen werden ab Freitag in Radstadt und Bad Hofgastein in Salzburg Ausreisekontrollen eingeführt. Dann können die Gemeinden nur noch mit einem negativen Corona-Test verlassen werden, wie das Land am Dienstagnachmittag mitteilte. „Diese Entwicklung ist äußerst besorgniserregend, wir müssen reagieren“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer.