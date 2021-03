Olympia-Boykott? Ski-Star Shiffrin im Zwiespalt

Andererseits könnten gerade Sportler aus anderen Ländern bei einem Event wie Olympia Menschenrechtsfragen erst zum Thema machen „oder der Welt in einer sehr schwierigen Zeit etwas Hoffnung geben“, betonte Shiffrin. Ob die Vereinigten Staaten 2022 an den Spielen in Peking teilnehmen werden, sei noch nicht entschieden, hatte in der vergangenen Woche ein Sprecher des Weißen Hauses mitgeteilt.