Schreck für Reichelt! Sturz nur knapp verhindert

Im ersten Weltcup-Training nach den Speedbewerben bei der WM in Cortina haben sich Österreichs Rennläufer mit vier in den Top sieben stark in Szene gesetzt. Die Topzeit in Saalbach-Hinterglemm stellte Matthias Mayer auf. Nicht nach Wunsch verlief es für Hannes Reichelt, der jedoch Glück im Unglück hatte und bei einem Sprung einen schweren Sturz noch verhindern konnte.