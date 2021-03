Nicole Kidman zeigt bei Golden Globes ihre Töchter

Töchter lächelten etwas schüchtern in Kamera

Perfekt gestylt in einem Kleid von Louis Vuitton, das in Handarbeit 425 Stunden bestickt worden war, grüßte die 53-Jährige von ihrer Couch im Wohnzimmer in die Welt hinaus. Für das Promi-Paar nichts Besonderes, für ihre beiden Töchter aber vermutlich schon.