Statt Rennen gab’s in Dubai nur Taxi zum Flughafen

WM in Europa nachgeholt

Die WM soll nun im Oktober nachgeholt werden – jedoch in Europa. Viel Zeit zum Ausruhen gibt es aber nicht: Schon nächstes Wochenende geht’s in Italien weiter, Mitte März steigt in Lignano ein Vier-Stunden-Rennen. „Ich will den Sprung in die Formel 3 schaffen. Das Potenzial dazu habe ich!“ Was noch fehlt, ist das nötige Kleingeld – eine Kartsaison kostet um die 6000 Euro.