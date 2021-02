Zurück zum Anfang - Kampf ums Play-off geht weiter

„Jedes Spiel ist nun ein Finale!“

“Wir müssen nicht viele Sachen ändern, schon gar nicht das System. Sondern vielmehr einfach das umsetzen, worüber wir die ganze Zeit sprechen„, fordert Dodero. “Wir dürfen uns nun keinen Fehltritt mehr erlauben. Jedes Spiel ist für uns jetzt ein Finale!„ Und der 28-jährige Verteidiger hat auch Lösungen parat, was es in Vorarlberg für den so wichtigen Sieg braucht. “Erstens muss sich nach dieser Niederlage jeder im Spiegel anschauen und fragen, was er besser machen kann und muss. Zweitens müssen wir noch härter arbeiten und mehr füreinander spielen. Und drittens uns daran erinnern, was wir können." Klingt in der Theorie ja relativ einfach...