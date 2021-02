In der Ruhe liegt Peterstorfers Kraft

Tee mit Honig serviert Florian Peterstorfer in seinem Wohn-Esszimmer, das derzeit zugleich auch noch sein Büro ist. In Sipbachzell ist der 39-Jährige mit seiner Firma „Die Imkerei“ bei einem Landwirt Untermieter und hat dort die Produktion angesiedelt, in der dann auch die Honig-Sorten, der Spezial-Gin oder die Bienenbrot-Kapseln mit Propolis für den Versand verpackt werden. Drei Mitarbeiter hat er mittlerweile im Team. „Als ich vor ein paar Jahren begonnen habe, hätte ich das nicht gedacht, dass sich das so entwickelt“, sagt Peterstorfer, dem der Auftritt in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ im Vorjahr enorm weiterhalf.