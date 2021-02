„Die Zukunft gehört den innovativen Köpfen“

Letzteres nicht. Wenn die Menschen wüssten, wie viele Arbeitsschritte und wie viel Technologie selbst hinter einem normalen T-Shirt-Stoff liegen, wäre ihnen schnell bewusst, dass die Preise nicht stimmen können. Doch Fakt ist: Wir können mit Billiglohnländern nicht mithalten. Also haben wir uns überlegt, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Und so haben wir vor 13 Jahren mit der V-trion eine eigene Forschungseinrichtung gegründet, die unter anderem auch zu der Vielfalt an Unternehmen in der Grabher Group geführt hat.