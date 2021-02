Viel Alkohol: Besuch bei Mama eskalierte

Eingeschlagene Fenster und mehrere abgetretene Pkw-Außenspiegel: So lautete die Bilanz des „Stadtspaziergangs“ im Anschluss an den Streit mit seiner Mutter. Die Badener Stadtpolizei war alarmiert worden, dass ein junger Mann randaliert. Wenig später konnten Uniformierte den Beschuldigten auch schon ausforschen. Beruhigen ließ sich der 25-Jährige aber nicht: Er war äußerst aggressiv zu den Beamten und machte – vermutlich aufgrund seines Promille-Spiegels – auch einen sehr verwirrten Eindruck. Erst im Verwahrungsraum der Stadtpolizei beruhigte er sich wieder. Ausgenüchtert gab er dann an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Der Wiener Neustädter wurde angezeigt.