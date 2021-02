Faris Rahoma: „Steirogypter“ ist YouTube-Superstar

Nervt Sie das nicht, wenn Sie in diese „Migrations“-Schublade gesteckt werden?

Ja, manchmal natürlich schon. Im Schauspielberuf bist du ja auch in einer Schublade. Ich spiele jetzt in „Fuchs im Bau“, dem Eröffnungsfilm der Diagonale, einen Peter Steiner. Sonst habe ich selten einen österreichischen Vornamen, was meine Rollen betrifft. Bei den „Vorstadtweibern“ bin ich jetzt der Raoul. Bei „Schnell ermittelt“ bin ich ein Inder. Ich habe sehr viele Ausländer aller Nationalitäten gespielt. Aber egal. Hauptsache man spielt.