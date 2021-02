Geschäftsführerin Verena Covi will Ruhe bringen

Wie ein Boot auf stürmischer See

Der Umstand, dass das Boot mit Namen „Tiroler Volksschauspiele“ seit Sommer letzten Jahres auf stürmischer See steuert, ist der 1964 in Innsbruck geborenen ausgebildeten Schauspielerin und Absolventin eines Wirtschaftsstudiums mehr als bewusst. Sie tituliert ihre Tätigkeit deshalb als einen „Neustart“, der aber nicht bei Stunde Null beginnt. Da sie „auf einen fahrenden Zug“ aufspringt und dabei nicht „zurück“, sondern „nach vorne blickt“. Ihre primären Ziele dabei sind, Prozesse zu schaffen und Ruhe in die angespannte Situation zu bringen.