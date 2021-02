Im Dunkeln verirrt: Bergsteiger löste Einsatz aus

Bange Stunden durchlebte am Donnerstagabend ein Bergsteiger in Schwoich im Tiroler Unterland: Der Alpinist hatte sich beim Abstieg aufgrund einsetzender Dunkelheit in einer steilen Rinne verirrt. Die Bergrettung rückte aus und konnte den Mann schließlich unverletzt, aber leicht unterkühlt auffinden und sicher ins Tal bringen.