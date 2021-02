Italien will strenge Corona-Maßnahmen bis 6. April

In Italien sind Lockerungen kein Thema, ganz im Gegenteil: Die italienische Regierung um den neuen Premierminister Mario Draghi will die Anti-Covid-Maßnahmen bis nach Ostern, exakt bis zum 6. April, verlängern. Damit sollen jene Vorschriften weiterhin gelten, die bereits in der Weihnachtszeit in Kraft getreten sind.