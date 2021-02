Woods: Keine Anklage! „Unfall ist kein Verbrechen“

Golf-Superstar Tiger Woods muss sich nach seinem schweren Autounfall auf keine strafrechtliche Verfolgung einstellen. Die Unfallursache sei zwar weiter unklar, es werde aber keine Anklage in Erwägung gezogen, erklärte der zuständige Sheriff von Los Angeles County, Alex Villanueva, am Mittwoch in einer Pressekonferenz. „Das bleibt ein Unfall und ein Unfall ist kein Verbrechen“, sagte Villanueva. „Leider passiert so etwas.“