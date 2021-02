Nach Demo: Straftäter nach Afghanistan abgeschoben

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Abschiebeflug nach Afghanistan durchgeführt worden. An Bord waren auch 37 Personen aus Österreich, unter ihnen elf verurteilte Straftäter. Gegen die Abschiebung hatte am Dienstag eine illegale Protestaktion bei der Rossauer Kaserne in Wien stattgefunden, die zu großen Staus geführt hatte. Teilnehmer mussten zudem von ihren Ketten „geschnitten“ bzw. von den Holzgerüsten geholt werden.