Europa holt Impfrückstände bis zum Sommer auf

„Das schafft kein Land allein“

Mit den Pharma-Firmen liefen zudem bereits Vorbereitungen, um beim Auftreten weiterer gefährlicher Varianten die Impfstoffe gegebenenfalls anpassen zu können. „Dazu investieren wir massiv in die Forschung und einen schnelleren Datenfluss“, so die Kommissionspräsidentin. Überdies „arbeiten wir an einem Netz an Produktionsstätten, die in der Lage wären, einen verbesserten Impfstoff rasch zu produzieren“. Das zeige, wie wichtig es sei, die Kräfte in Europa zu bündeln. „Dies schafft kein Land allein.“ Von der Leyen forderte alle EU-Mitgliedsstaaten zu Gen-Analysen auf, um neue Mutationen schnell entdecken und rückverfolgen zu können.