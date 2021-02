Flugschülerin musste bei Graz auf Acker notlanden

Nachdem der Motor eines Leichtflugzeugs am Dienstagnachmittag in einer Höhe von 1500 Fuß (etwa 450 Meter) ausgefallen war, musste die Pilotin eine sogenannte Außenlandung auf einem Acker in Wundschuh südlich von Graz durchführen. Die 29-jährige Flugschülerin aus Wien blieb unverletzt.