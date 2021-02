„Zugsführer“: Gender-Groteske um Hauser

Mit seinen Glückwünschen löste er dort - innerhalb eines überschaubaren Kreises - allerdings eine kuriose Gender-Debatte aus. Die Groteske soll an dieser Stelle nunmehr einem breiten Publikum zugetragen werden: Es war nämlich so, dass Oberst Bauer„Zugsführer“ Lisa Hauser gratulierte, woraufhin in der Twitter-Blase die Wogen hochgingen. „Ich nehme an, die erfolgreiche Dame ist eher eine Zugführerin? Soviel Zeit sollte auch beim Bundesheer sein“, deponierte etwa eine erboste Userin. Für einen anderen „Twitteranten“ schaute der „Zugsführer recht feminin aus“.