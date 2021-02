Salzburgs Raser treffen sich zur Trauerfahrt

Die Regeln sind klar. „Keine Rennen, keine Musik“, lautet der eindringliche Appell in den sozialen Netzwerken. Am Samstag treffen sich Salzburgs Raser zu einer gemeinsamen Ausfahrt in der Vogelweiderstraße - und damit an jenem Ort, an dem am vergangenen Wochenende ein 17-Jähriger verstorben ist. Der Jugendliche saß am Rücksitz eines PS-starken BMW. Mit massiv erhöhter Geschwindigkeit kam der 18-jährige Lenker von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Bei der im Internet ausgerufenen „Abschiedsfahrt“ soll es nun deutlich ruhiger zugehen. „Erweist meinem Bruder die letzte Ehre“, heißt es.