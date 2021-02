Sabotage bei Sandoz Kundl? Prozess geht weiter

Wie berichtet, war es bei der Antibiotika-Produktion von Sandoz zu mysteriösen und in dieser Art noch nie passierten Vorfällen gekommen: In drei Nachtschichten zwischen 9. Dezember 2019 und 28. Jänner 2020 fanden sich plötzlich Plastikteile in einigen Phiolen. Nach intensiven Ermittlungen wurde eine fleißige junge Mitarbeiterin wegen Sachbeschädigung angeklagt. Alle Phiolen, die in ihren Schichten vom Band gelaufen waren, wurden vorsichtshalber vernichtet. Eine Gefährdung von Patienten bestand daher zum Glück nie. Sandoz macht aber rund 1,5 Millionen Euro Schadenersatz geltend.