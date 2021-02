BBT könnte Innsbruck als Energielieferant dienen

Statt tief zu bohren, kann man die Energiegewinnung aber auch dort einsetzen, wo man sowieso schon ist: in Tunnels. Über Absorberleitungen in den Tunnelwänden kann dem Boden Wärme entzogen werden. Im Falle eines Tunnels tritt sie in Form von Wasser zutage. Der Forschungsverbund „Thermocluster“ will das Nutzungspotenzial der Wärme, die in dem abgeleiteten Tunnelwasser des Brenner Basistunnels steckt, ausloten.