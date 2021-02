Salzburg biegt Fehervar, KAC die Bozen Foxes!

Der KAC hat dem HCB Südtirol in der ICE-Eishockeyliga die erste Niederlage in der Platzierungsrunde zugefügt. Die Klagenfurter feierten am Sonntag einen 4:2-Heimsieg und schlossen nach Punkten zu den Foxes aus Bozen auf. Red Bull Salzburg holte mit einem 4:1 gegen Fehervar den ersten Sieg in der oberen Zwischenrunde. In der Qualifikationsrunde ist das Feld nach Niederlagen der beiden Top-Teams aus Dornbirn und Bratislava wieder zusammengerückt.