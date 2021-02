Apotheke nutzt Punschhütte als Corona-Teststation

Seit 8. Februar gibt es in zahlreichen Apotheken nicht nur Medikamente und Salben, sondern auch kostenlose Antigen-Schnelltests. Bereits mehr als 150 steirische Apotheken machen mit - ganz so einfach ist das vielfach nicht, denn die räumlichen Gegebenheiten müssen passen. Unkompliziert lässt sich zum Beispiel in einer von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Punsch-Hütte der Nasenabstrich machen. Das ist bei der Jakobus-Apotheke in Krieglach der Fall.