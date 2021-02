Hoffnung auf einen guten Sommer

Online-Buchung

Als Gast sollte man übrigens Online-Buchungsplattformen meiden und stattdessen direkt reservieren. „Unsere Häuser haben mittlerweile hochprofessionelle Online-Auftritte, wo Gäste alle nötigen Informationen finden, direkt buchen und dabei oft sogar Geld sparen können. Sollten dennoch Fragen offenbleiben, reicht ein E-Mail oder Anruf“, so Kegele. Zudem gibt es neuerdings neben den „Vorarlberg isst…“- auch „Vorarlberg urlaubt…“-Gutscheine. Diese Hotelgutscheine zu je 50 Euro können online (www.betriebsaktion.vorarlberg-isst.at/produkt/hotelgutscheine-a-eur-50/) sowie in allen Raiffeisenbanken in Vorarlberg bestellt und in allen Beherbergungsbetrieben – von der Berghütte bis zum Hotel am See – eingelöst werden. Der Sommer kann also kommen.