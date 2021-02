Starke Stimme für Arbeiter in der Landwirtschaft

Im vergangenen Jahr waren knapp 35.000 unselbstständig Beschäftigte aus Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich tätig, die Rechtsexperten der Landarbeiterkammer stark gefordert: „Mehr als 600.000 Euro wurden für unsere Mitglieder erstritten“, so Direktor Walter Medosch. Zudem wurden mehr als 915.000 Euro an Förderungen ausbezahlt. Die größte Errungenschaft des Jahres 2020 für die Funktionäre: Der Meilenstein von 1500 Euro Mindestlohn für Beschäftigte in bäuerlichen Betrieben.