Onisiwo, Stöger „retten“ Mainz, Kalajdzic den VfB

Es war der Tag der österreichischen Legionäre in der deutschen Bundesliga! Karim Onisiwo und Kevin Stöger fixierten am Samstag in der 22. Runde mit ihren Treffern den 2:1-Sieg von Mainz bei Borussia Mönchengladbach. Sasa Kalajdzic erzielte bei Stuttgarts Auswärtssieg in Köln das Goldtor zum 1:0. Adi Hütters Eintracht Frankfurt gewann indes gegen Tabellenführer Bayern München.