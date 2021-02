Kellereinsturz: Überlebender außer Lebensgefahr

Die beiden Männer im Alter von 39 und 45 Jahren waren am Freitag damit beschäftigt gewesen, in dem Keller ein neues Gewölbe einzuziehen. Plötzlich gab die Decke nach, drei Kubikmeter Erdreich lösten sich und stürzten auf die beiden Männer. Der Jüngere, zweifacher Familienvater und Bauherr, wurde völlig verschüttet, der Ältere bis zur Hüfte. Dem 45-Jährigen gelang es noch trotz seiner schweren Verletzungen per Handy die Helfer zu alarmieren.