Anklage gegen ÖVP-Politiker Himmer wegen Untreue

Türkiser bestreitet die Vorwürfe gegen ihn

In dem Verfahren - das ein Nebenstrang der 2010 aufgeflogenen Telekom- beziehungsweise Blaulichtfunk-Affäre rund um mutmaßliche Bestechung und Parteienfinanzierung ist - geht es um den Vorwurf, Alcatel habe 2006 und 2007 245.300 Euro für zwei „tatsächlich nicht werthaltige“ Studien bezahlt. Das Geld soll an die Firma Valora des Ex-Lobbyisten Peter Hochegger geflossen sein. Laut Staatsanwaltschaft Wien soll dieser dann 17.500 Euro an Himmer und weitere 10.000 Euro und ein Gemälde an einen Ex-Telekom-Manager übergeben haben.