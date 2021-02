Beim Skifahren gestürzt und in den Bach gefallen!

Heute gegen 10.30 Uhr fuhr der 65-jährige Skifahrer aus dem Bezirk Neunkirchen (NÖ) auf der Haltersteigpiste Richtung Tal. Bei der Ausfahrt der Piste kam der Mann in einer Linkskurve zu Sturz. In weiterer Folge schlitterte der Skifahrer über den rechten Pistenrand und stürzte dort in den Bach. Dabei zog sich der Mann eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.