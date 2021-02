Eltern von Terror-Opfer (21) wollen Schmerzensgeld

Schließlich waren den Verkäufern in einem Waffengeschäft in Bratislava (Slowakei) der spätere Attentäter und sein Komplize dermaßen suspekt vorgekommen, dass sie die beiden Männer, die für eine Kalaschnikow AK-47 Munition erstehen wollten, heimlich verfolgt - und fotografiert (!) hatten. „Die Bilder des verdächtigen Duos, das in einem weißen BMW mit österreichischen Kennzeichen am 21. Juli 2020 angereist war, sowie Kopien der Videoaufzeichnungen im Geschäft wurden an die slowakische Polizei übermittelt“, so Anwalt Mathias Burger.