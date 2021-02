Bei Sturm tobt der Kampf ums Gold-Leiberl

Um die Intensität im Training auf Maximum zu schrauben, gab’s gestern wieder einen „Grand Slam-Tag“, ging’s um Punkte für den „Goldenen Jauk“. In verschiedensten Spielen wird um Plus- und Minuspunkte gekämpft. Nach den unliebsamen Gegentoren knapp vor der Pause in den letzten Partien zählten gestern erzielte Tore zu Beginn und am Ende der Einheiten doppelt, erhaltene Treffer bedeuteten ein vierfaches Minus. Punktbester war gestern Jon Gorenc-Stankovic. Die Herbstwertung hat Kevin Friesenbichler gewonnen. „Am Ende erhält der Sieger eine Krone, eine vergoldete Statue und ein goldenes Leiberl vom Präsidenten“, zwinkert Christian Ilzer, „die fünf Schlechtesten müssen verkleidet in Kostümen singen.“ Dies will keiner, daher „raschelt’s“ im wöchentlichen Grand Slam gewaltig.