Alpengasthaus in Flammen: Großeinsatz in Tirol

Feueralarm am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel): Im Kaiserbachtal brach beim bekannten Ausflugsgasthaus Griesner Alm aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Verletzte gibt es ersten Informationen zufolge keine.